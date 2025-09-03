«Спартак» подтвердил переход Дуарте в «Сантос»
Защитник «Спартака» Алексис Дуарте перешел в «Сантос», сообщает пресс-служба красно-белых.
«Благодарим защитника за годы в клубе и желаем удачи в чемпионате Бразилии!» — говорится в сообщении.
Ранее о переходе 25-летнего парагвайца объявил бразильский клуб. Футболист подписал контракт до 2029 года.
Дуарте выступал за «Спартак» с 2023 года. Он провел 67 матчей и отличился одной результативной передачей.
Источник: ФК «Спартак»
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|
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|
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|0
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|18
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|
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|9
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|4
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|
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
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|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
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|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
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|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
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|11.10
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|Рубин – Динамо
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Динамо Мх
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|П
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|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
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|4
|
|
Юрий Горшков
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|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
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|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
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ЦСКА
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|1
|1
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