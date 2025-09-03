«Спартак» подтвердил переход Дуарте в «Сантос»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте перешел в «Сантос», сообщает пресс-служба красно-белых.

«Благодарим защитника за годы в клубе и желаем удачи в чемпионате Бразилии!» — говорится в сообщении.

Ранее о переходе 25-летнего парагвайца объявил бразильский клуб. Футболист подписал контракт до 2029 года.

Дуарте выступал за «Спартак» с 2023 года. Он провел 67 матчей и отличился одной результативной передачей.