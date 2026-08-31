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Луис Энрике все-таки уйдет из «Зенита»? Вингер сборной Бразилии близок к переходу в «Рому»

Максим Клементьев
Луис Энрике.
Фото ФК «Зенит»
И может сыграть в Лиге чемпионов.

Похоже, сага с уходом бразильца Луиса Энрике из «Зенита» близка к завершению. Сразу несколько инсайдеров утверждают, что итальянская «Рома» готова арендовать 25-летнего вингера с правом выкупа. Впрочем, на игрока национальной сборной претендует еще и «Ботафого».

Нужен Гасперини?

Первые новости об интересе к Энрике появились еще по ходу матча шестого тура РПЛ с «Факелом» (1:0). Причем сообщили об этом авторитетные инсайдеры Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо.

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини говорил журналистам: «На левом фланге у нас есть пробел, который нужно заполнить. Важно подписать хорошего игрока».

Так Луис попал в шорт-лист спортивного директора римлян Тони Д'Амико. Времени у клуба остается совсем немного — трансферное окно в Италии закрывается вечером 1 сентября. Поэтому желто-красные предпринимают попытки скорее забрать бразильца.

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По данным того же Ди Марцио, «Рома» предложила «Зениту» 5 миллионов евро за аренду Энрике на год. Причем при выполнении определенных условий активируется опция обязательного выкупа в размере 30 миллионов. Стороны близки к согласованию сделки.

Впрочем, итальянцы рассматривают на эту позицию не только Луиса, но и 21-летнего Джейми Левелинга из «Штутгарта». Закрыть проблемный фланг атаки может и Джейми Гиттенс из «Челси». Но Энрике, по данным La Gazzetta dello Sport, является приоритетным вариантом.

«Рома» в первом туре Серии А разгромила дома «Фиорентину» со счетом 4:0. В нынешнем сезоне команда Гасперини сыграет в Лиге чемпионов, так что у Луиса есть хороший стимул для переезда в Вечный город.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Есть интерес из Бразилии

Ранее слухи связывали Энрике с «Фламенго». Как сообщал Globo, изначально предложение составляло 30 + 5 миллионов евро — соответствующий формат утвердил спортивный директор клуба Жозе Боту. Однако позднее президент красно-черных Луис Баптиста заблокировал сделку, подчеркнув, что не собирается платить за Луиса больше 25 миллионов.

Сам вингер сине-бело-голубых не отрицал факт переговоров, но утверждал, что в России его все устраивает.

«Я сосредоточен на игре за «Зенит», мы с семьей очень счастливы. Рад, что нахожусь в Петербурге. Поэтому адресую этот вопрос своим агентам, они занимаются решениями по моему будущему», — говорил он «СЭ» в середине августа.

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Энрике все еще может отправиться в Бразилию. По данным местного инсайдера Матеуса Медейроса, «Ботафого», за который Луис уже выступал, якобы практически достиг договоренности с «Зенитом». Аналогичную информацию давал и Globo.

На старте сезона Энрике появляется на поле нечасто. По словам главного тренера невской команды Сергея Семака, бразилец долго набирает форму после отъезда на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии. Впервые в старте в матче РПЛ он сыграл лишь в шестом туре с «Факелом».

В Воронеже Луис стал участником решающего эпизода — именно он отдавал передачу на Даниила Кондакова, после чего 18-летний полузащитник упал в штрафной, что привело к назначению пенальти. 11-метровый реализовал Александр Соболев.

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Луис Энрике (футболист)
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
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 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
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7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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