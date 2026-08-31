Луис Энрике все-таки уйдет из «Зенита»? Вингер сборной Бразилии близок к переходу в «Рому»
Похоже, сага с уходом бразильца Луиса Энрике из «Зенита» близка к завершению. Сразу несколько инсайдеров утверждают, что итальянская «Рома» готова арендовать 25-летнего вингера с правом выкупа. Впрочем, на игрока национальной сборной претендует еще и «Ботафого».
Нужен Гасперини?
Первые новости об интересе к Энрике появились еще по ходу матча шестого тура РПЛ с «Факелом» (1:0). Причем сообщили об этом авторитетные инсайдеры Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо.
Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини говорил журналистам: «На левом фланге у нас есть пробел, который нужно заполнить. Важно подписать хорошего игрока».
Так Луис попал в шорт-лист спортивного директора римлян Тони Д'Амико. Времени у клуба остается совсем немного — трансферное окно в Италии закрывается вечером 1 сентября. Поэтому желто-красные предпринимают попытки скорее забрать бразильца.
По данным того же Ди Марцио, «Рома» предложила «Зениту» 5 миллионов евро за аренду Энрике на год. Причем при выполнении определенных условий активируется опция обязательного выкупа в размере 30 миллионов. Стороны близки к согласованию сделки.
Впрочем, итальянцы рассматривают на эту позицию не только Луиса, но и 21-летнего Джейми Левелинга из «Штутгарта». Закрыть проблемный фланг атаки может и Джейми Гиттенс из «Челси». Но Энрике, по данным La Gazzetta dello Sport, является приоритетным вариантом.
«Рома» в первом туре Серии А разгромила дома «Фиорентину» со счетом 4:0. В нынешнем сезоне команда Гасперини сыграет в Лиге чемпионов, так что у Луиса есть хороший стимул для переезда в Вечный город.
Есть интерес из Бразилии
Ранее слухи связывали Энрике с «Фламенго». Как сообщал Globo, изначально предложение составляло 30 + 5 миллионов евро — соответствующий формат утвердил спортивный директор клуба Жозе Боту. Однако позднее президент красно-черных Луис Баптиста заблокировал сделку, подчеркнув, что не собирается платить за Луиса больше 25 миллионов.
Сам вингер сине-бело-голубых не отрицал факт переговоров, но утверждал, что в России его все устраивает.
«Я сосредоточен на игре за «Зенит», мы с семьей очень счастливы. Рад, что нахожусь в Петербурге. Поэтому адресую этот вопрос своим агентам, они занимаются решениями по моему будущему», — говорил он «СЭ» в середине августа.
Энрике все еще может отправиться в Бразилию. По данным местного инсайдера Матеуса Медейроса, «Ботафого», за который Луис уже выступал, якобы практически достиг договоренности с «Зенитом». Аналогичную информацию давал и Globo.
На старте сезона Энрике появляется на поле нечасто. По словам главного тренера невской команды Сергея Семака, бразилец долго набирает форму после отъезда на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии. Впервые в старте в матче РПЛ он сыграл лишь в шестом туре с «Факелом».
В Воронеже Луис стал участником решающего эпизода — именно он отдавал передачу на Даниила Кондакова, после чего 18-летний полузащитник упал в штрафной, что привело к назначению пенальти. 11-метровый реализовал Александр Соболев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
10
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
11
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|- : -
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0