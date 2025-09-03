«Спартак» оштрафован на 90 тысяч рублей по итогам матча с «Сочи» в 7-м туре РПЛ

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах по итогам 7-го тура РПЛ.

«[Главный тренер «Краснодара» Мурад] Мусаев выходил за техническую зону, но без выхода на поле, за это он оштрафован на 10 тысяч рублей.

«Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей за задержку выхода команды из раздевалки. Это нарушение регламента чемпионата. Также за оскорбительные выкрики болельщиков установлен штраф в размере 50 тысяч рублей. «Спартак» оштрафован еще на 20 тысяч рублей за оскорбительные выражения в адрес ЦСКА [во время матча с «Сочи»].

Также махачкалинское «Динамо» получило замечание за появление на поле животного», — сказал Григорьянц.

«Краснодар» с 16 очками лидирует в таблице РПЛ, далее идут ЦСКА, «Балтика» и «Локомотив» — 15 очков.