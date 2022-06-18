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Карраскаль: «Надеюсь, следующий сезон будет очень удачный для ЦСКА»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о том, как провел отпуск, а также поделился впечатлениями от игры за московский клуб.

«Мой отпуск прошел хорошо. Я был дома с семьей, сыном и друзьями. Это дало мне мощную энергию, чтобы хорошенько зарядиться. Я в полной готовности. Я профессионал и держу свое тело в тонусе. Я тренировался и даже играл товарищеский матч с друзьями. Я не выпадал из тренировочного процесса.

Эти шесть месяцев [в ЦСКА] были замечательные. Я влился в коллектив, все люди — от администратора до до повара — предоставили мне поддержку. Все оказывали мне необходимую помощь. Это меня окрыляло, давало возможность развиваться и отдвать всю свою энергию во благо ЦСКА. Надеюсь, что следующий сезон будет очень удачный", — сказал Карраскаль клубной пресс-службе.

24-летний Карраскаль c февраля выступал за ЦСКА на правах аренды. Ранее стало известно, что ЦСКА активировал опцию выкупа контракта колумбийца у «Ривер Плейта».

ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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