Агент Комличенко заявил, что будущее игрока в «Ростове» будет зависеть от «Динамо»

Агент нападающего Николая Комличенко Александр Клюев сообщил, что футболист и «Ростов» готовы продолжить сотрудничество. Однако все будет зависеть от решения «Динамо».

«Все зависит от позиции «Динамо». Сам игрок и «Ростов» готовы продолжить сотрудничество. Поэтому за комментариями лучше обращаться в «Динамо», — цитирует Клюева ТАСС.

В сезоне-2021/2022 26-летний форвард провел в «Ростове» на правах аренды. Тогда Комличенко провел 29 матчей за дончан, забил 8 голов и сделал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает Комличенко в 3 миллиона евро.