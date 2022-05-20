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Сегодня, 20:04

Карраскаль продолжит выступать за ЦСКА до 2026 года

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА активировал опцию выкупа контракта колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля у «Ривер Плейта».

Как сообщает пресс-служба клуба, футболист продолжит выступление за красно-синих до 2026 года.

Колумбийский полузащитник перешел в московский ЦСКА в феврале 2022 года на правах аренды до окончания сезона-2021/22. За это время Карраскаль сыграл за команду 13 матчей и забил один гол.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/7000
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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