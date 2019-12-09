Карпин рассказал: у «Ростова» не было особенного плана против «Спартака»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над «Спартаком» (4:1) в матче 19-го тура чемпионата России рассказал о подготовке к игре с красно-белыми. Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

— Особого плана у «Ростова» на ослабленный состав «Спартака» не было, — сказал Карпин в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер». — Как мы играем, так и играем. Единственное различие, которое могло быть, это количество центральных защитников красно-белых. Если говорить о себе, то тут меняется структура прессинга. Готовились к трем центральным защитникам, могли поставить Илью Гапонова, Алекса Крала и еще кого-нибудь, мало ли. В принципе, у нас ничего из-за этого не поменялось.

Атака «Спартака»? «Спартак» — это «Спартак». Игроки индивидуально высокого качества могут доставить трудностей на таком пространстве, которое мы давали. Сергей Песьяков выручил. Они не доставили нам таких проблем, какие могли, и, слава Богу.

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