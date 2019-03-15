Карпин ответил на вопрос о смене схемы на более атакующую

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ответил на вопросы клубной пресс-службы перед матчем 20-го тура чемпионата России с "Рубином", сообщает Youtube-канал желто-синих.

– В каком состоянии подходит "Ростов" к матчу с казанцами?

– С точки зрения травм все неплохо, помимо Калачева и Новосельцева, который не сыграет из-за перебора карточек. Все остальные здоровы и могут играть. Теперь надо правильно выбрать стартовый состав на эту игру, – сказал Карпин в интервью пресс-службе "Ростова".

– Когда ждать Калачева на поле?

– Будем надеяться, что через две недели Калачев может быть в общей группе, хотя ожидали его возвращение к возобновлению чемпионата России. С такими непредвиденными травмами случился небольшой отскок назад. Будем надеяться, что в ближайшем будущем сможем Калачева использовать.

– Помог ли при разборе "Рубина" Виталий Кафанов?

– Помог, конечно. Все, что он мог и было при нем, те моменты, которые он знает – все это разобрали. Главное теперь – это реализовать задумки на поле.

– Устроит ли вас ничья с "Рубином"?

– Не играем никогда на ничью. Говорить до матча, что нас устроит ничья, то мой ответ категоричен. Хотим выиграть, "Ростову" нужны три очка.

– Понимаете ли вы принципиальность матча с "Рубином" для болельщиков?

– Для болельщиков да, может быть. Южное дерби с "Краснодаром" также принципиально, но готовимся ко всем матчам одинаково. Три очка дают за любую игру: с "Зенитом", "Рубином", "Спартаком"... Без разницы.

– Тяжело управлять командой во время игры, не находясь на бровке и в раздевалке в перерыве?

– Насколько сложно не знаю. Понятно, что сложнее. Понятно, что хочется находиться в гуще событий, помочь где-то или подсказать с бровки.

– Как удается мотивировать футболистов, чтобы не было психологического давления на ребят?

– Во-первых, мотивировать необходимо, чтобы выигрывать. Второе - команда изменилась минимум на 50 или 70 процентов. Те матчи, что были осенью уже не все помнят, а некоторые игроки даже не помнят или не участвовали в них. Абсолютно новая команда, которая не сравнима с осенней части чемпионата.

– Почему команда часто хуже играет в первом тайме, чем во втором?

– Хуже для кого? Расхожее мнение. То, что во втором тайме после перерыва идет речь об подсказках в атакующих действиях команды. Возможно, это связано с этим.

– Может следует поменять игровую схему на более атакующую?

– (улыбается) На этот вопрос отвечать, я не вижу смысла. Играть в 12 человек мы не можем. Все равно будут играть 10 на 10. Должен быть баланс в обороне и атаке. За один сбор подготовилась команда. 10 февраля софрмировался состав. Если на оборону уходит меньше времени, на ее построение. За такое короткое время "Ростов" не потерял в обороне и подготовился, что хорошо. Половина дела сделано. С обновленной командой на 60-70 процентов необходимо работать над атакующими действиями. От смены схемы не думаю, что меняется многое. Есть команды, которые с тремя центральными защитниками много забивает, а есть те, кто с двумя не могут отличиться. Играют 11 на 11.

"Ростов" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. "Рубин" – шестой с 28 баллами.

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