Карасев извинился перед ФК "Оренбург" за ошибки в матче с "Зенитом"

Судья Сергей Карасев через "СЭ" принес извинения ФК "Оренбург" и болельщикам команды за ошибки, которе он допустил в матче 3-го тура чемпионата России между этим клубом и "Зенитом" (0:2, 28 июля).

– В матче 3-го тура РПЛ "Оренбург" – "Зенит" я, к сожалению, допустил ошибки, которые повлияли на результат игры. Хотел бы принести за них извинения ФК "Оренбург", а также всем болельщикам команды, – сказал Карасев. (Илья Андреев)

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