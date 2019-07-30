Александр Егоров: "Карасев ошибся, назначив пенальти в ворота "Оренбурга"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу Сергея Карасева на матче 3-го тура РПЛ "Оренбург" - "Зенит" (0:2).

- Правильно ли назначен пенальти в ворота "Оренбурга" в матче с "Зенитом"?

- Прошла информация, что "Оренбург" будет обращаться в департамент по поводу оценки качества работы Карасева. Скажу свое мнение. Оценка инспектора совпала с ним. В момент с назначением 11-метрового удара в ворота "Оренбурга" Сергей ошибся, это не игра рукой, следовало продолжить матч.

В конце матча следовало назначить пенальти после фола Барриоса. За эти ошибки Сергею снижена оценка. Если "Оренбург" напишет письмо, мы все документы передадим в экспертную комиссию. (Юлия Яковлева)

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