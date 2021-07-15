Капитан «Рубина» пообещал, что игра в 1-м туре сезона будет лучше, чем в матче со «Спартаком»

Капитан «Рубина» Филип Уремович после поражения от «Спартака» (0:4) в матче Кубка Матч Премьер отметил, что нужно работать над ошибками. Также он пообещал, что в 1-м туре нового сезона в чемпионате России игра будет лучше.

— Игра в первом тайме была ровная, и у нас, и у них были моменты, — цитирует пресс-служба клуба Уремовича. — Во втором тайме «Спартак» забил три быстрых гола, поэтому такой итоговый счет. Конечно, всегда тяжело проигрывать. Для нас каждое поражение тяжелое, но надо справляться. У команды много ошибок, надо их исправлять. Чемпионат очень близко, поэтому надо лучше подготовиться к первой игре.

— Ваш тренер сказал, что команда развалилась в первом тайме. Это почему произошло?

— Не знаю. Иногда бывает такое, что все идет в игре. Вот в эти 7-8 минут у «Спартака» все шло, где-то повезло. Каждый момент, каждый удар заканчивался голом. Конечно, я могу только похвалить соперника, сегодня они были лучше.

— В первом туре чемпионата снова играть против «Спартака». Сегодняшнее поражение разозлит, мобилизует команду?

— Сто процентов. Игра «Рубина» будет лучше.