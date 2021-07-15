Джикия: «Раньше приезжали более качественные легионеры»
02:03
Капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Рубином» (4:0) в матче Кубка Матч Премьер высказался по поводу лимита на легионеров в чемпионате России.
— По лимиту есть мысли?
— Больше вопрос не по лимиту, а какие футболисты будут приезжать. Раньше приезжали более качественные. Пришло такое время, все меняется, меняется чемпионат. Решаю точно не я, они разрабатывают новые схемы развития, посмотрим, что будет.
Напомним, с прошлого сезона в Тинькофф РПЛ действует новый лимит на легионеров: 17 россиян плюс 8 легионеров в общей заявке на чемпионат. 16 июня президент РФС Александр Дюков заявлял, что не видит оснований для изменения лимита.
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