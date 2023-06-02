Камоцци считает неуместным возвращение Миранчука в РПЛ

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что полузащитнику «Торино» Алексею Миранчуку не стоит возвращаться в РПЛ.

«Будущее Миранчука мне представляется хорошим. Речи о возвращении в РПЛ сейчас идти не может. Это неуместно. Алексей в самом расцвете сил и заработал хорошую репутацию в этом сезоне в Италии. В серии А спрос на него точно будет», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 27 матчей в серии А, забил 4 гола и отметился 7 результативными передачами.