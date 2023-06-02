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Сегодня, 15:00

Романцев: «Буду рад, если Кузяев и Черчесов поработают вместе»

Александр Львов
Обозреватель
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Станислав Черчесов и Далер Кузяев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в европейский клуб.

— Полузащитник «Зенита» и сборной России Кузяев обозначил, что хочет попробовать себя в Европе и якобы уже получил предложения из Турции и Венгрии, где заинтересованность в игроке выразил Станислав Черчесов. Но Далеру уже 31 — не поздновато для начала европейской карьеры?

— Возраст, конечно, у Кузяева не юношеский. Но если игрок уверен в себе, психологически готов к такому непростому шагу и чувствует в себе силы, то ничего особенного в таком решении нет. Тем более за его спиной большой игровой опыт!

Да, могут возникнуть сложности с адаптацией, с языком. Знаю, как тяжело это переносили Дасаев с Хидиятуллиным, которые, подписав контракты с испанским и французским клубами, ехали практически в никуда. Ведь тогда мы почти ничего не знали о загранице. Теперь времена другие. Потому Головин с Алексеем Миранчуком сумели найти себя во Франции и Италии, где оба сейчас на виду. А то, что такой требовательный тренер, как Черчесов, с уважением отозвался о Кузяеве, говорит о многом. И буду рад, если они поработают вместе. Так что удачи тебе, Далер! — сказал Романцев.

В текущем сезоне 30-летний полузащитник провел 34 матча за «Зенит» во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач. Его контракт с сине-бело-голубыми завершается летом этого года.

Полностью интервью Олега Романцева читайте на сайте «СЭ».

Далер Кузяев
Олег Романцев
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Зенит
ФК Ференцварош
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
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Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
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