Канчельскис: «80% российских футболистов не заслуживают тех денег, которые получают»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о зарплатах российских футболистов.

«Как устроены зарплаты в российском футболе — просто кошмар! Молодых парней заваливают деньгами так, что у них вообще весь интерес к футбольному развитию пропадает. О чем им думать на футбольном поле? Что доказывать? Некоторые к 23 годам уже получают такие деньги, с которыми попросту не справляются. 80% российских футболистов не заслуживают тех денег, которые получают. Рынок зарплат в РПЛ на уровне европейских лиг, а качество футбола в два-три раза ниже. Разве это адекватно?» — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Канчельскис является бронзовым призером чемпионата СССР, обладателем Кубка СССР и Суперкубка Европы, чемпионом Англии, Шотландии, а также обладателем Кубка Футбольной лиги.