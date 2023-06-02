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Сегодня, 14:41

Канчельскис: «80% российских футболистов не заслуживают тех денег, которые получают»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о зарплатах российских футболистов.

«Как устроены зарплаты в российском футболе — просто кошмар! Молодых парней заваливают деньгами так, что у них вообще весь интерес к футбольному развитию пропадает. О чем им думать на футбольном поле? Что доказывать? Некоторые к 23 годам уже получают такие деньги, с которыми попросту не справляются. 80% российских футболистов не заслуживают тех денег, которые получают. Рынок зарплат в РПЛ на уровне европейских лиг, а качество футбола в два-три раза ниже. Разве это адекватно?» — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Канчельскис является бронзовым призером чемпионата СССР, обладателем Кубка СССР и Суперкубка Европы, чемпионом Англии, Шотландии, а также обладателем Кубка Футбольной лиги.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-80-rossijskih-futbolistov-ne-zasluzhivayut-teh-deneg-kotory-e-poluchayut/
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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