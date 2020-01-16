Калачев вернулся в «Ростов». Он будет работать в академии клуба

Бывший полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев вернулся в клуб, сообщается на официальном сайте ростовчан.

38-летний белорус, завершивший игровую карьеру весной 2019 года, назначен на должность старшего тренера ДЮК «Ростова». В академии он будет курировать воспитанников в возрасте 15-17 лет, а также станет одним из тренеров «Ростов-2004».

Калачев выступал за «Ростов» с 2006 года, проведя также за этот период два сезона за «Крылья Советов». В составе ростовчан полузащитник стал обладателем серебряной медали РПЛ и Кубка России.