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Калачев вернулся в «Ростов». Он будет работать в академии клуба

09:24
Тимофей Калачев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Тимофей Калачев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев вернулся в клуб, сообщается на официальном сайте ростовчан.

38-летний белорус, завершивший игровую карьеру весной 2019 года, назначен на должность старшего тренера ДЮК «Ростова». В академии он будет курировать воспитанников в возрасте 15-17 лет, а также станет одним из тренеров «Ростов-2004».

Калачев выступал за «Ростов» с 2006 года, проведя также за этот период два сезона за «Крылья Советов». В составе ростовчан полузащитник стал обладателем серебряной медали РПЛ и Кубка России.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13202

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