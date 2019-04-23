Каким словом чиновник Пак назвал компанию Кокорина и Мамаева. Заключение сурдопереводчика

В ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева было обнародовано заключение сурдопереводчика по конфликту в кафе "Кофемания" утром 8 октября между компанией игроков и чиновником Минпромторга Денисом Паком. В начале драки, по утверждению подсудимых, Пак использовал матерное выражение. Сам чиновник назвал суду более мягкую характеристику, которой описал поведение футболистов и их знакомых.

Адвокат Кокорина Андрей Ромашов зачитал суду, что в заключении сурдопереводчика говорится: "По результатам приведенного исследования можно сделать вывод, что присутствовало нецензурное выражение в множественном лице в адрес группы лиц стороны 2, вызвавшее резкое недовольство. Лицо 1 инициировало диалог. "Давай", сопровождающееся резким движением руки. Лицо, которое было установлено как Пак Денис Климентьевич, выразился нецензурным выражением: "У***и или у***ы". (Александр Рогулев)

Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский футбольный тренер Александр Протасовицкий обвиняются по двум статьям – "побои" и "хулиганство" Утром 8 октября 2018 года в двух драках от компании пострадали сначала водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, а потом – чиновник Пак и его знакомый, гендиректор ФГУП "НАМИ" Денис Гайсин.

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