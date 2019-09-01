«К нам так нечасто переходят футболисты, что мы забываем их представить». Юмор Гончаренко на тренировках ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко с юмором представил команде новичка, полузащитника Седрика Гогуа.

— У меня есть оправдание, у нас так нечасто случаются переходы футболистов, что мы даже забываем их представить, Седрик Гогуа, — сказал Гончаренко в видеоролике клубной пресс-службы о подготовке армейцев к матчу с «Арсеналом».

После слов специалиста команда встретила Гогуа шумными аплодисментами.

? Седрик Гогуа: Перейти в #ЦСКА — это как заново родиться



Сюжет CSKA TV о первом дне нашего новичка в команде:https://t.co/M6Ot3a7HJD — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 31, 2019

Матч 8-го тура «Арсенал» — ЦСКА состоится в воскресенье 1 сентября и начнется в 16.30, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

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