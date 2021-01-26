Итальянский агент рассказал о рисках перехода Кокорина в «Фиорентину»

Агент Винченцо Морабито высказал свое мнение по поводу перехода нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

«Нанимая российских игроков, всегда есть риск из-за трудностей в адаптации. Я занимался переходом Аршавина в Англию, — цитирует Морабито Firenze Viola. — У него получилось очень хорошо. Но в целом по натуре российские игроки очень замкнутые. Их привычки отличаются от футболистов из других культур».

По словам Морабито, возможно, Кокорин мог перенять часть европейской ментальности от своих бывших тренеров.

«Возможно, что Кокорину что-то передалось от Манчини и Капелло, которые работали с ним. Когда он был на вершине, то забивал каждые три игры, но не сейчас. С 2018 года у него была серия травм, в том числе мышечных, которые сильно помешали ему, из-за чего он потерял форму», — сказал Морабито.

Агент уверен, что игрока нужно судить по спортивным результатам, а не личным качествам.

«Его описывают как неспокойную личность, но считаю, что нужно говорить о спортивной составляющей, — отметил Морабито. - Не должно быть предубеждений, потому что со временем все может измениться.Меня больше озадачивает то, что в последнее время он играл очень мало. Для меня важно, чтобы игрок был готов и проводил много матчей».

«Кокорин раньше интересовал даже такие клубы, как «Барселона», но это в прошлом. Теперь же покупка Кокорина меня удивила. Надеюсь, что все риски оценили правильно. В «Спартаке» он не играл не просто так. Пока он не готов, и нужно понять, хочет ли он вернуться на прежний уровень», — заключил агент.

В текущем сезоне Кокорин провел 10 матчей за московскую команду, забил два гола и сделал две результативные передачи.

«Фиорентина» с 21 баллом занимает 12-е место в турнирной таблице серии А.