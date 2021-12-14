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Источник сообщил, что Ваноли будет назначен главным тренером «Спартака» в ближайшие часы

18:30
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Паоло Ваноли станет тренером «Спартака» в ближайшие несколько часов, сообщает итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари.

По информации «СЭ», Паоло Ваноли прибудет в Москву из Вероны вечером 15 декабря. Он проведет здесь четыре или пять дней, а затем вернется в Италию.

Ранее сообщалось, что презентация нового тренера состоится 17 декабря.

На данный момент красно-белых возглавляет Руй Витория, команда занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России с 23 очками в 18 матчах.

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Иван Шитик все материалы автора

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