Кавазашвили назвал отставку Витории нарушением человеческой этики

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на решение руководства клуба уволить главного тренера команды Руя Виторию.

«То, что делается в «Спартаке», является большим нарушением человеческой этики, — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — Но хозяин — барин, что хочет, то и делает. Нехорошо, так не поступают с людьми. Думаю, игроки очень удивлены. При Федуне меняется девятнадцатый тренер, просто удивительно. Тренер за полгода не может команду сделать, он изначально с командой знакомится, изучает болевые места, предлагает новых футболистов на эти позиции. Когда он приходил, он ставил вопрос о новых трансферах, но приобрели только одного середняка из Бельгии».

Также заслуженный мастер спорта СССР высказался о будущем «Спартака» после назначения нового главного тренера команды.

«Ошибочно полагать, что после прихода нового тренера, который не знает команду, «Спартак» по взмаху волшебной палочки заиграет. Повторится все тоже самое, что и с Виторией. У хозяина много денег, платит неустойки, ну пусть платит, видимо, ему это нравится. Очень грустно, что Витория покинет клуб», — добавил Кавазашвили.

Во вторник «СЭ» сообщил, что руководство «Спартака» уволит Руя Виторию с поста главного тренера команды.

Португальский специалист пришел на пост главного тренера «Спартака» 21 мая 2021 года. Контракт Руя Витории с московской командой действовал до лета 2023 года.

«Спартак» при Витории вышел в стадию 1/8 плей-офф Лиги Европы с первого места, но на зимнюю паузу в Тинькофф РПЛ команда ушла девятой.