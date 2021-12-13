Новые тренеры «Спартака» Ваноли и Донадель появятся в Москве 15 декабря
Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прибудет в Москву из Вероны вечером 15 декабря. Он проведет здесь четыре или пять дней, а затем вернется в Италию.
Вместе с Ваноли столицу России в те же сроки посетит его первый ассистент в красно-белой комане Марко Донадель, который возвратится на Апеннины вместе со своим новым шефом.
Как уже сообщал «СЭ», Ваноли прилетит по туристической визе. В начале 2022 года Паоло и его помощникам-соотечественникам оформят разрешения на работу в РФ.
Ранее сообщалось, что презентация нового тренера состоится 17 декабря.
На данный момент красно-белых возглавляет Руй Витория, команда занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России с 23 очками в 17 матчах. Сегодня «Спартак» сыграет на выезде с «Сочи».
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