КДК РФС рассмотрит удаление Нобоа в матче со «Спартаком»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата против «Спартака» (3:0).

«Заседание состоится в четверг и начнется в 19.00 (мск). Повестка сформирована полностью, в основном тема со скандированиями болельщиками, также бросание пиротехники болельщиками «Спартака» в игре с «Сочи». Есть вопросы, связанные с выходом тренеров за пределы технической зоны. Рассмотрим удаление Нобоа, он приглашен на заседание. У Кофрие был красная карточка за фол последней надежды, мы такое не рассматриваем», — сообщил глава комитета Артур Григорьянц ТАСС.

На 65-й минуте Нобоа получил прямую красную карточку за фол на Квинси Промесе. В компенсированное ко второму тайму время с поля был удален защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие.