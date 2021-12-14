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КДК РФС рассмотрит удаление Нобоа в матче со «Спартаком»

18:35
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата против «Спартака» (3:0).

«Заседание состоится в четверг и начнется в 19.00 (мск). Повестка сформирована полностью, в основном тема со скандированиями болельщиками, также бросание пиротехники болельщиками «Спартака» в игре с «Сочи». Есть вопросы, связанные с выходом тренеров за пределы технической зоны. Рассмотрим удаление Нобоа, он приглашен на заседание. У Кофрие был красная карточка за фол последней надежды, мы такое не рассматриваем», — сообщил глава комитета Артур Григорьянц ТАСС.

На 65-й минуте Нобоа получил прямую красную карточку за фол на Квинси Промесе. В компенсированное ко второму тайму время с поля был удален защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
13 дек, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
3:0
Спартак
Голы
Нобоа, 28 (1:0), Попов, 89 (2:0), Юсупов, 90+7 (3:0)
Сочи
Адамов Родригау Юрганов Прохин (Маммана, 46 ) Цаллагов Нобоа Терехов Заика (Маргасов, 90+3 ) Юсупов Жоаузинью (Попов, 67 ) Барсов (Бурмистров, 67 )
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Зобнин Ломовицкий (Шитов, 88) Мозес Промес Бакаев Игнатов (Мелкадзе, 59)
Предупреждения
Юсупов 36, Прохин 45, Цаллагов 48, Родригау 63, Адамов 90, Попов 90  -  Игнатов 27, Жиго 79, Бакаев 90
Удаления
Нобоа 65, Кофрие 90
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Данченко (Уфа) Усачев (Ростов-на-Дону)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область)

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13198385

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Иван Шитик все материалы автора

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