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Источник: Шкурин, которым интересовался ЦСКА, подписал контракт с брестским «Динамо»

20:24
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Нападающий «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин подписал контракт с «Динамо-Брест», сообщает Tribuna.com. Ранее сообщалось, что он может перейти в ЦСКА.

Также сообщается, что он перешел как свободный агент. Ранее форвард и «Энергетик-БГУ» расторгли контракт, действовавший до февраля 2020 года.

Агент футболиста Валерий Исаев и пресс-служба «Динамо» отказались комментировать информацию о переходе нападающего.

20-летний футболист в прошлом сезоне провел 26 матчей в чемпионате Белоруссии и забил 19 мячей при семи голевых передачах.

Дополнительная информация

https://by.tribuna.com/football/1081670872.html

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