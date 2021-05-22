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Акинфеев сыграл в футбол с сыном на стадионе ЦСКА. Видео

17:30
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал на своей странице в Instagram новый пост. Он показал, как играет в футбол с сыном Даниилом.

Публикация от Игорь Акинфеев | Igor Akinfeev (@igor_igor_akinfeev)

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он выступает за основную команду армейцев с 2003 года. В составе красно-синих он шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CPLMuxHBh5Q/

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