Акинфеев сыграл в футбол с сыном на стадионе ЦСКА. Видео

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал на своей странице в Instagram новый пост. Он показал, как играет в футбол с сыном Даниилом.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он выступает за основную команду армейцев с 2003 года. В составе красно-синих он шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА.