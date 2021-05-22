Акинфеев сыграл в футбол с сыном на стадионе ЦСКА. Видео
17:30
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал на своей странице в Instagram новый пост. Он показал, как играет в футбол с сыном Даниилом.
Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он выступает за основную команду армейцев с 2003 года. В составе красно-синих он шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА.
Дополнительная информация:
Читайте также
Вторая сенсация на чемпионате мира за два дня! Датчане впервые в истории победили шведов, а главный герой — форвард из КХЛ
5
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю