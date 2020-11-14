Источник: «Локомотив» предлагал 12+3 миллиона евро за защитника «Страсбура» Симакана
«Локомотив» пытался подписать защитника «Страсбура» Мохамеда Симакана, сообщает Le10sport.
По информации источника, перед закрытием трансферного окна в начале октября железнодорожники предлагали за 20-летнего француза 12 миллионов евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов. Сообщается, что на игрока также претендовал «Милан», предлагавший 12+2 миллиона евро, однако оба клуба получили отказ.
В сезоне-2020/21 Симакан провел 10 матчей за «Страсбур», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.