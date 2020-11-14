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Источник: «Локомотив» предлагал 12+3 миллиона евро за защитника «Страсбура» Симакана

11:47
Мохамед Симакан. Фото Instagram
Мохамед Симакан. Фото Instagram
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«Локомотив» пытался подписать защитника «Страсбура» Мохамеда Симакана, сообщает Le10sport.

По информации источника, перед закрытием трансферного окна в начале октября железнодорожники предлагали за 20-летнего француза 12 миллионов евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов. Сообщается, что на игрока также претендовал «Милан», предлагавший 12+2 миллиона евро, однако оба клуба получили отказ.

В сезоне-2020/21 Симакан провел 10 матчей за «Страсбур», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

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