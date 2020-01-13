Источник: Гутор отказал «Крыльям Советов» и перейдет в солигорский «Шахтер»

Белорусский голкипер Александр Гутор отказался от предложения перейти в «Крылья Советов», сообщает «Прессбол». В ближайшее время он подпишет контракт с солигорским «Шахтером».

Сообщается, что российский клуб предложил более выгодные финансовые условия, однако 30-летний белорус принял решение остаться на родине и перейти в «Шахтер».

30-летний вратарь в прошлом сезоне выступал за «Динамо Брест», с которым он выиграл чемпионат Белоруссии. В 25 матчах чемпионата он пропустил 18 мячей и 10 раз отыграл «на ноль». Ранее он выступал в России за «Оренбург» (14 матчей). В 2017 году он подписал контракт с «Тосно», но затем покинул команду, не проведя ни одного матча.