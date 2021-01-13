Игроки «Ростова» собрались на медосмотр после отпуска

Игроки «Ростова» вышли из отпуска и прошли медицинский осмотр, сообщается в официальном Twitter клуба.

«Ростов» будет тренироваться на юге Испании в Марбелье. Сборы пройдут с 14 января по 18 февраля. В рамках сборов команда проведет несколько товарищеских матчей, информация о датах и соперниках будет опубликована дополнительно.

Ближайший официальный матч «Ростов» сыграет 20 или 21 февраля на «Ростов Арене» против «Ахмата» в рамках Бетсити Кубка России.