Игроки «Ростова» собрались на медосмотр после отпуска
15:06
Игроки «Ростова» вышли из отпуска и прошли медицинский осмотр, сообщается в официальном Twitter клуба.
«Ростов» будет тренироваться на юге Испании в Марбелье. Сборы пройдут с 14 января по 18 февраля. В рамках сборов команда проведет несколько товарищеских матчей, информация о датах и соперниках будет опубликована дополнительно.
Ближайший официальный матч «Ростов» сыграет 20 или 21 февраля на «Ростов Арене» против «Ахмата» в рамках Бетсити Кубка России.
Все в сборе ?— Football Club Rostov (@rostovfc) January 13, 2021
Команда в хорошем настроении собралась в Ростове-на-Дону для проведения планового медосмотра ?https://t.co/ciwUxfUeLl pic.twitter.com/JJzSNYNFai
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