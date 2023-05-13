Клотет останется главным тренером «Торпедо» в следующем сезоне

Президент «Торпедо» Ярослав Савин в интервью «Известиям» заверил, что Пеп Клотет останется главным тренером команды в следующем сезоне.

— Есть понимание, изменится ли финансирование «Торпедо» на следующий сезон, если клуб вылетит в первую лигу?

— Ничего для нас особо не меняется. Мы строим клуб в долгосрочной перспективе. Нам важно выстраивать сейчас весь фундамент, по всем вертикалям. Поэтому драматических изменений не будет.

— Нынешний главный тренер в любом случае будет готовить «Торпедо» к следующему сезону?

— Да, в любом случае. Мы с самого начала об этом говорили, когда его назначили. Ничего не поменялось с тех пор. Что тогда все говорили, что у «Торпедо» нет шансов спастись, что сейчас.