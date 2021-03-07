Хинкель рассказал, почему «Спартак» сменил тактику на матч с «Краснодаром»

Помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал решение вернуться к схеме с тремя центральными защитниками в матче с «Краснодаром», который завершился крупной победой красно-белых (6:1).

— Мы очень рады. Не только результатом, но и тем, как складывалась игра, — сказал Хинкель. — Ребята с самого начала выкладывались и провели классный матч. Перед игрой команда была под давлением, но подготовка к этой игре ничем не отличалась от предыдущих. У команды была правильная реакция на все, что было до этого. Мы хорошо начали: много прессинговали, забили два быстрых гола. Нам это помогло. Потом были моменты, где нам повезло, но это везение было абсолютно логичным, исходя из того, как складывалась игра. В конце провели несколько хороших контратак, которые определили итоговый результат.

— Почему вы вернулись к схеме с тремя центральными защитниками?

— Мы долгое время играли по этой схеме, но мы можем использовать и другую систему. В любой момент мы можем поменять схему, мы стали более гибкими в этом смысле. Что касается моментов у наших ворот, то нам противостояла очень сильная команда, которая играла в еврокубках.

В этой встрече в составе «Спартака» по дублю оформили Александр Соболев и Джордан Ларссон, по голу забили Квинси Промес и Эсекиель Понсе. Красно-белые после 21-го тура РПЛ занимают 3-е место в турнирной таблице.

(Олег Кошелев)