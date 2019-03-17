Хеведеса в матче с "Краснодаром" заменили из-за подозрения на сотрясение

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин объяснил, с чем связана замена Бенедикта Хеведеса в матче 20-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:0). В перерыве немецкий защитник был заменен на Брайана Идову.

– У него, возможно, небольшое сотрясение, – сказал Семин. – Если бы его не было, он продолжил бы играть. (Андрей Михайлов)

В текущем сезоне немецкий футболист провел 20 матчей в составе московского клуба и забил три мяча.​

Чемпионат России, премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание игр по турам и датам