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Гжегож Крыховяк: «Хотим взять три очка в игре с «Оренбургом»

06:05
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк перед матчем 10-го тура чемпионата России против «Оренбурга» отметил, что красно-зеленые рассчитывают на победу. В среду московская команда выиграла у «Байера» в 1-м туре Лиги чемпионов (2:1).

— Мы провели очень хороший и сложный матч в Германии, — цитируют «Известия» Крыховяка. — Теперь нужно смотреть вперед и готовиться к следующей игре в чемпионате страны. Сделаем все, чтобы подойти к ней в хорошем состоянии. Мы хотим взять три очка в игре с «Оренбургом».

Дополнительная информация

https://iz.ru/923114/sevastian-terletckii/zapasy-na-osen-tcska-sygraet-s-krasnodarom-v-usechennom-sostave

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