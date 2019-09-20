Гжегож Крыховяк: «Хотим взять три очка в игре с «Оренбургом»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк перед матчем 10-го тура чемпионата России против «Оренбурга» отметил, что красно-зеленые рассчитывают на победу. В среду московская команда выиграла у «Байера» в 1-м туре Лиги чемпионов (2:1).

— Мы провели очень хороший и сложный матч в Германии, — цитируют «Известия» Крыховяка. — Теперь нужно смотреть вперед и готовиться к следующей игре в чемпионате страны. Сделаем все, чтобы подойти к ней в хорошем состоянии. Мы хотим взять три очка в игре с «Оренбургом».