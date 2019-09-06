Горшков считает, что Кокорин и Мамаев получили хороший урок
11:57
Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказал мнение, что после освобождения по УДО футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев? смогут вернуться в большой спорт. По его словам, им потребуется время, чтобы восстановить форму.
— Я думаю, что для них хороший урок это был. И наказание довольно серьезное было (...) Надеюсь, что ребята что-то поняли, — цитирует ren.tv Горшкова.
Ранее стало известно, что получившие реальные сроки за драки Кокорин и Мамаев будут отпущены из колонии условно-досрочно. Они попали в тюрьму после того, как осенью стали участниками сразу двух потасовок в центре Москвы.
Дополнительная информация
https://ren.tv/novosti/2019-09-06/gorshkov-ob-osvobozhdenii-kokorina-i-mamaeva-eto-yuylo-horoshiy-urok
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале
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