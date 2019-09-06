Горшков считает, что Кокорин и Мамаев получили хороший урок

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказал мнение, что после освобождения по УДО футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев? смогут вернуться в большой спорт. По его словам, им потребуется время, чтобы восстановить форму.

— Я думаю, что для них хороший урок это был. И наказание довольно серьезное было (...) Надеюсь, что ребята что-то поняли, — цитирует ren.tv Горшкова.

Ранее стало известно, что получившие реальные сроки за драки Кокорин и Мамаев будут отпущены из колонии условно-досрочно. Они попали в тюрьму после того, как осенью стали участниками сразу двух потасовок в центре Москвы.