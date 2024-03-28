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Вратарь «Пари НН» Нигматуллин: «Юран мне доверяет — это главное»

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Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин рассказал об отношениях с тренерским штабом клуба.

«Юран мне доверяет — это главное. Прошлой весной он доверился мне в сложный период, а для меня это очень важно. Хочу еще отметить нашего тренера вратарей Александра Гутеева. Я с ним поработал еще в «Волге», мы знакомы больше десяти лет. Гутеев хорошо знает меня, мой характерхарактер», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

«Пари НН» занимает девятое место, набрав 28 очков 20 матчах.

В текущем сезоне 32-летний Нигматуллин провел 19 матчей, в которых пропустил 16 мячей и 8 раз сыграл на ноль.

Источник: Metaratings.ru
Артур Нигматуллин
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
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 - : -
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Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
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