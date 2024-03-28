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Сегодня, 15:05

«Ювентус» интересуется Митаем. «Локомотив» хочет получить 8-10 миллионов евро

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«Ювентус» хочет приобрести защитника «Локомотива» Марио Митая, сообщает Tuttosport.

По информации источника, московский клуб хочет получить за игрока 8-10 миллионов евро. Руководство туринцев уже работает над осуществленим трансфера.

В текущем сезоне 20-летний Митай провел 21 матч, в которых не отметился голевыми действиями. Контракт албанца с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

После 20 туров чемпионата России «Локомотив» занимает пятое место, набрав 32 очка.

Источник: Tuttosport
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ювентус
Марио Митай
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
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12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
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