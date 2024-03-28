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Мостовой — о Тедеско: «Кто ему пожмет руку? Это выглядит смешно»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова экс-главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско об отношении к себе в Москве.

Ранее Тедеско заявил, что в Москве его уважают не только как тренера, но и человека, поэтому по возвращении в Россию ему бы пожали руку.

«Кто ему пожмет руку? Может, какие-то единицы скажут ему: «Молодец». Но зачем он говорит это сейчас? Почему он не сказал это в момент, когда уходил из «Спартака»? Это выглядит смешно. Сейчас из хорошей команды он может говорить все, что угодно. Для меня Тедеско как был непонятно кем, так и остался. Скачущий по бровке нефутбольный человек. Всегда привожу простые примеры — поставьте таких как Абаскаль или Тедеско в «Факел» или «Урал». Пусть они там чего-то добьются. Что потом скажут? Например, я читаю интервью Гвардиолы, Дешама, Анчелотти — это всегда интересно. Намного интереснее, чем интервью какого-то Тедеско», — сказал Мостовой «СЭ».

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года. Под его руководством красно-белые стали серебряными призерами чемпионата России. После этого Тедеско работал в «Лейпциге», став обладателем Кубка Германии.

С февраля 2023 года Тедеско возглавляет сборную Бельгии.

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
Сборная Бельгии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

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Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Константин Тюкавин

Динамо

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Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
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