Мостовой — о Тедеско: «Кто ему пожмет руку? Это выглядит смешно»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова экс-главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско об отношении к себе в Москве.

Ранее Тедеско заявил, что в Москве его уважают не только как тренера, но и человека, поэтому по возвращении в Россию ему бы пожали руку.

«Кто ему пожмет руку? Может, какие-то единицы скажут ему: «Молодец». Но зачем он говорит это сейчас? Почему он не сказал это в момент, когда уходил из «Спартака»? Это выглядит смешно. Сейчас из хорошей команды он может говорить все, что угодно. Для меня Тедеско как был непонятно кем, так и остался. Скачущий по бровке нефутбольный человек. Всегда привожу простые примеры — поставьте таких как Абаскаль или Тедеско в «Факел» или «Урал». Пусть они там чего-то добьются. Что потом скажут? Например, я читаю интервью Гвардиолы, Дешама, Анчелотти — это всегда интересно. Намного интереснее, чем интервью какого-то Тедеско», — сказал Мостовой «СЭ».

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года. Под его руководством красно-белые стали серебряными призерами чемпионата России. После этого Тедеско работал в «Лейпциге», став обладателем Кубка Германии.

С февраля 2023 года Тедеско возглавляет сборную Бельгии.