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14 марта, 11:35

Голкипер ЦСКА Тороп рассказал о работе с Кафановым

Виктория Кравченко
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Голкипер ЦСКА Владислав Тороп рассказал об опыте работы с Виталием Кафановым в расположении сборной России в сентябре прошлого года.

«В моей карьере только ЦСКА, но расположение сборной — будто новый клуб. И работа с Виталием Витальевичем Кафановым — что-то необычное.

В первую очередь удивило требование к игре ногами, больше разыгрывали низом. В каком-то смысле в сборной обрел чуть большую уверенность в себе», — цитирует Торопа Sport24.

После 20 туров РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

Источник: https://sport24.ru/football/news-629390-vratar-tsska-torop-nazval-veshch-kotoraya-udivila-yego-v-sbornoy-rossii
Владислав Тороп
ФК ЦСКА (Москва)
Виталий Кафанов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
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 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
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12
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13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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 - : -
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