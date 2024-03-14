Голкипер ЦСКА Тороп рассказал о работе с Кафановым

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп рассказал об опыте работы с Виталием Кафановым в расположении сборной России в сентябре прошлого года.

«В моей карьере только ЦСКА, но расположение сборной — будто новый клуб. И работа с Виталием Витальевичем Кафановым — что-то необычное.

В первую очередь удивило требование к игре ногами, больше разыгрывали низом. В каком-то смысле в сборной обрел чуть большую уверенность в себе», — цитирует Торопа Sport24.

После 20 туров РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка.