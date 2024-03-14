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14 марта, 11:26

Ловчев рассказал, какой тренер подойдет «Спартаку»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» предположил, какой главный тренер подойдет на замену Гильермо Абаскалю. 

«Думаю, что лучший вариант для «Спартака» — это российский тренер. При Черчесове сборная России проиграла сербам 0:5. И это перевесило все то, что он сделал со сборной ранее. Никто и не помнит про его успехи в Венгрии, про результаты с «Ференцварошем». Зато все помнят его поражение от сборной Сербии. Так у нас и подбирают тренеров», — сказал Ловчев корреспонденту «СЭ» Константину Передерию.

11 марта журналист Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» определилось с четырьмя кандидатами на пост главного тренера клуба, одним из которых является Станислав Черчесов. При этом шансы 60-летнего специалиста оцениваются как минимальные.

Имена остальных специалистов не называются. По информации источника, известно лишь то, что двоих кандидатов предложил спортивный директор красно-белых Томаш Амарал и один из них — португалец.

Варианты с приглашением Владимира Ивича и Валерия Карпина не обсуждались.

Евгений Ловчев
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
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 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
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 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
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 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
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 Факел 20 6 7 7 18-20 25
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 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
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