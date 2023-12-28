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Сегодня, 16:52

Гогниев рассказал о перестройке, которую он делал в «Химках»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал о перестройке, которую он делал в подмосковной команде.

«В «Химках» из 19 матчей я выиграл лишь одну игру. Прекрасно понимаю, что даже нефутбольный человек мог один матч выиграть. Просто идеологически я перестраивал эту команду и добился этого, но немного не хватило времени. Если руководители берут тренера Гогниева, то должны понимать, что приоритетом должна быть атакующая модель игры. В любом случае нужно играть на ноль в атакующем футболе. Это возможно», — приводит слова Гогниева Metaratings.ru.

Гогниев возглавлял «Химки» с сентября 2022 по апрель 2023 года. Под руководством 42-летнего тренера подмосковная команда провела 19 матчей, в которых одержала 1 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 15 поражений. До этого Гогниев работал в «Алании» (2019-2022).

Источник: https://metaratings.ru/news/gogniev-v-khimkakh-ya-ideologicheski-perestraival-komandu-i-dobilsya-etogo-no-nemnogo-ne-khvatilo-vremeni-319663/
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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