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Гогниев ответил на критику в свой адрес от экс-игрока «Химок» Кухарчука

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отреагировал на критическое высказывание полузащитника Ильи Кухарчука в свой адрес.

«Эта оценка футболиста имеет место быть. Сергей Юран, наверное, до этого его тренировал, брал в свою команду, готовил под себя. Конкретно Кухарчуку я тоже доверял, он выходил у меня в команде. Что он там сказал, я не знаю, но в определенный момент Кухарчук получил травму, из-за чего начал выпадать из основного состава. Вскоре после этого покинул команду. Что касается того, что я не мог найти общий язык... футболисты понимали все, что я объяснял. Как они это воспринимали — другой вопрос, но я доносил все понятно. Просто для них я давал совсем новое, а все новое нашей природой сначала отторгается», — приводит слова Гогниева Metaratings.ru.

Гогниев возглавлял «Химки» с сентября 2022 по апрель 2023 года. Под руководством 42-летнего тренера подмосковная команда провела 19 матчей, в которых одержала 1 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 15 поражений. До этого Гогниев работал в «Алании» (2019-2022).

Источник: https://metaratings.ru/news/gogniev-otvetil-na-kritiku-v-svoi-adres-ot-eks-igroka-khimok-kukharchuka-319696/
Илья Кухарчук
Спартак Гогниев
Футбол
ФК Химки
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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