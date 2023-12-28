Алаев назвал лучшего легионера РПЛ в 2023 году

Президент РПЛ Александр Алаев выразил мнение, что экс-форвард «Зенита» Малком стал не только лучшим легионером, но и одним из главных героев чемпионата России в 2023 году.

«Лучший легионер 2023 года в РПЛ? Малком, потому что ярче всех себя проявил, был лидером чемпионской команды. Он показал феноменальную результативность. Малком в 2023 году стал одним из главных героев и звездой лиги», — приводит слова Алаева Sport24.

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года по июль 2023-го. В сезоне-2022/23 26-летний бразилец провел за «Зенит» 33 матча, забил 26 мячей и отдал девять результативных передач.