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Алаев назвал лучшего легионера РПЛ в 2023 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев выразил мнение, что экс-форвард «Зенита» Малком стал не только лучшим легионером, но и одним из главных героев чемпионата России в 2023 году.

«Лучший легионер 2023 года в РПЛ? Малком, потому что ярче всех себя проявил, был лидером чемпионской команды. Он показал феноменальную результативность. Малком в 2023 году стал одним из главных героев и звездой лиги», — приводит слова Алаева Sport24.

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года по июль 2023-го. В сезоне-2022/23 26-летний бразилец провел за «Зенит» 33 матча, забил 26 мячей и отдал девять результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-608187-alayev-nazval-luchshego-legionera-rpl-v-2023-godu
Малком Филипе (Малком)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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