Глушаков поздравил жену с годовщиной свадьбы

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поздравил жену, футболистку ЦСКА Ксению Коваленко с годовщиной свадьбы.

«Год назад сказала ДА! С годовщиной жена! Люблю тебя, идем дальше», — написал Глушаков в Instagram, прикрепив свадебное фото.

26-летняя Коваленко является футболисткой женской сборной России. Она провела 13 матчей в составе национальной команды.

34-летним Глушаков в этом сезоне провел 15 матчей, в которых забил 7 голов.