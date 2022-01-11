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Глушаков поздравил жену с годовщиной свадьбы

13:29
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поздравил жену, футболистку ЦСКА Ксению Коваленко с годовщиной свадьбы.

«Год назад сказала ДА! С годовщиной жена! Люблю тебя, идем дальше», — написал Глушаков в Instagram, прикрепив свадебное фото.

26-летняя Коваленко является футболисткой женской сборной России. Она провела 13 матчей в составе национальной команды.

34-летним Глушаков в этом сезоне провел 15 матчей, в которых забил 7 голов.

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Роман Шишов все материалы автора

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