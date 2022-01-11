Ветеран ЦСКА жестко раскритиковал Ещенко за фото в стрингах

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на пост в Instagram защитника «Спартака» Андрея Ещенко в стрингах.

«Кто такой Ещенко? Первый раз слышу такую фамилию. Противно уже слушать. Плевать я на него хотел. Пусть выкладывает, что хочет. Идиотов на свете много. Что он сделал полезного для России? А вы о нем говорите», — сказал Пономарев «СЭ».

37-летний футболист в этом сезоне не провел ни одного матча в Тинькофф РПЛ. «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.