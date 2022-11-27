Семак: «Сколько бы мы не говорили, степень важности чемпионата выше»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, в каком настроении команда уходит на зимнюю паузу.
— Закончился первый этап сезона. Если отбросить результат в чемпионате, Кубке, именно по игре — довольны ли вы тем, как команда себя продемонстрировала?
— Безусловно. И качеством игры, мы рассматриваем нашу игру и с точки зрения обороны, игры в атаке, забитых и пропущенных мячей, количество созданных моментов, чтобы понять, куда мы двигаемся. Цифры нам помогают, где оно хорошо или не очень получается. В подавляющем большинстве матчей играли хорошо, но надо двигаться дальше, чтобы планку, которую мы задали в этой части, не снижать, это раз. Во-вторых, более стабильно выступать, особенно в Кубке России, где мы потеряли много очков, к сожалению. Но я понимаю игроков, почему так происходит в Кубке. Когда у тебя подсознательно висит, что ты вышел в следующий этап, не важно, с какого места, где-то внутренне ты не на 100% готов. Как только ты хоть немножко даешь себе слабину, на результате это отражается.
— «Зениту» придется сыграть дальше в Кубке России из Пути регионов, с командами из первой лиги без права на ошибку. Насколько вам в принципе интересен этот турнир, и ставит ли «Зенит» перед собой задачу выиграть трофей?
— Конечно, интересен. Мы стараемся всегда играть на победу. Бывали матчи, в которых приходилось ротировать состав из-за плотного графика. Сколько бы мы не говорили, степень важности чемпионата выше. Но в любом случае мы хотим побеждать. Что касается нижнего пути, не такой он уж и плохой. Понятно, что у нас нет права на ошибку. Но если мы проходим первый этап следующего цикла, если можно так выразиться, то при благоприятной жеребьевке можно вообще все матчи дома играть. И команды сверху играют на один матч больше, и эта игра будет гостевая. Здесь не так просто будет при первой же осечке сразу же воспользоваться шансом и обыграть команду, которая пройдет по этому пути и будет принимать дома. Все в наших руках и ногах. На сегодняшний день ничего не потеряно, будем бороться за Кубок. Насколько все это получится, посмотрим.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2