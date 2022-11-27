Источник: Главным тренером «Нижнего Новгорода» может стать Сергей Овчинников

Одним из кандидатов на пост главного тренера «Нижнего Новгорода» является Сергей Овчинников, сообщает Metaratings.

52-летний Овчинников работал главным тренером «Кубани», брянского и минского «Динамо». В течение четырех лет он входил в тренерский штаб сборной России. Также он работал в тренерском штабе ЦСКА на протяжении шести лет.

11 ноября стало известно, что Михаил Галактионов покинул пост главного тренера «Нижнего Новгорода». 13 ноября он возглавил «Локомотив».

«Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 матчах.