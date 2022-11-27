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Источник: Главным тренером «Нижнего Новгорода» может стать Сергей Овчинников

Мария Гусева
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Одним из кандидатов на пост главного тренера «Нижнего Новгорода» является Сергей Овчинников, сообщает Metaratings.

52-летний Овчинников работал главным тренером «Кубани», брянского и минского «Динамо». В течение четырех лет он входил в тренерский штаб сборной России. Также он работал в тренерском штабе ЦСКА на протяжении шести лет.

11 ноября стало известно, что Михаил Галактионов покинул пост главного тренера «Нижнего Новгорода». 13 ноября он возглавил «Локомотив».

«Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 матчах.

Источник: Metaratings.ru

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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