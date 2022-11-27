Дюков: «Полагаю, что CAS будет затягивать принятие решения по апелляции клубов»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, как продвигается дело по апелляции российских клубов на решение ФИФА отстранить команды от международных соревнований.

— Что сейчас с клубами? Было заседание CAS.

— Рассмотрение было. CAS заслушал стороны, это было долгое заседание. Юристы, которые представляли клубы, представили свою позицию аргументировано, были убедительными, но решение не принято. Когда оно будет принято, непонятно. Я полагаю, что CAS будет затягивать принятие решения.

Российские клубы и сборные не допущены до участия в турнирах под эгидой УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА). В июле Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции РФС на решения УЕФА и ФИФА об отстранении российских сборных от международных соревнований.