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Слуцкий оценил игру «Рубина» в товарищеском матче с ЦСКА

Слуцкий прокомментировал ничью «Рубина» с ЦСКА в товарищеском матче
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в товарищеском матче.

«Это была заключительная игра для основного состава, — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба. — Если мы сокрушались, что не смогли сыграть на прошлом тренировочном сборе с «Сочи», то на этом сборе сыграли с «Крыльями Советов», «Динамо», ЦСКА. Причем и для «Динамо», и для основного состава ЦСКА это были заключительные встречи подготовки, то есть максимально серьезные с максимально основным составом. Очень хорошие спарринги».

Тренер рассказал, все ли получалось в прошедшей встрече, что он хотел.

«Никогда не получается все, что хотели. Но в целом качественный матч. Особенно в первом тайме — мы создали большее количество моментов. Если не доминировали, то точно были острее. Во втором тайме соперник сделал замены, у них длиннее скамейка, и чуть перехватили инициативу. Но все равно не проваливались, было большое количество контратакующих действий. Хорошо, что сравняли счет. Игровая часть сборов для основного состава завершена. Посмотрим, как наша подготовка скажется в сезоне», — сказал он.

Встреча проходила в рамках тренировочного сбора в Турции.

В составе ЦСКА мяч забил Игорь Дивеев. У казанцев гол на счету Сеада Хакшабановича.

Сегодня «Рубин» также встретится с казахстанской «Астаной». А москвичи завтра, 21 февраля, сыграют против «Текстильщиков».

Источник: https://t.me/fcrk1958/6500
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РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Слуцкий
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 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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