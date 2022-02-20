Генеральный директор «Нижнего Новгорода» заявил, что клуб подписал контракт с Игбуном
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб подписал контракт с экс-нападающим «Динамо» Сильвестром Игбуном.
«Подписали ли контракт с Игбуном? Да, это так. Срок — до конца сезона, до 31 мая», — сказал Измайлов «СЭ».
В текущем сезоне нападающий провел за «Динамо» 12 матчей, в которых забил один мяч.
В январе «Динамо» объявило о расторжении договора с Игбуном по обоюдному согласию сторон. Футболист выступал за московский клуб с 2019 года.
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|36
|
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|10
|1
|7
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|
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|9
|3
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|21-16
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|
5
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|5
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|
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|7
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|19
|
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|5
|4
|9
|21-35
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|
13
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|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7
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