Генеральный директор «Нижнего Новгорода» заявил, что клуб подписал контракт с Игбуном

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб подписал контракт с экс-нападающим «Динамо» Сильвестром Игбуном.

«Подписали ли контракт с Игбуном? Да, это так. Срок — до конца сезона, до 31 мая», — сказал Измайлов «СЭ».

В текущем сезоне нападающий провел за «Динамо» 12 матчей, в которых забил один мяч.

В январе «Динамо» объявило о расторжении договора с Игбуном по обоюдному согласию сторон. Футболист выступал за московский клуб с 2019 года.