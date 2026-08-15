Источник: глава РЖД Белозеров одобрил трансфер Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Глава РЖД Олег Белозеров одобрил переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай», сообщил «Чемпионат».
По данным источника, сделка состоится, если клубы договорятся о графике выплат. Белозеров готов расстаться с 21-летним футболистом при условии меньшей рассрочки платежей.
«Галатасарай» готов заплатить за Батракова 25 миллионов евро. Футболист дал согласие на переход в турецкий клуб. Ранее журналист Эрол Эвджен сообщил, что клубы согласовали трансфер игрока.
Батраков играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2029-го.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»
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|2
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|8
|
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|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
4
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
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|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
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|2
|0
|1
|5-5
|6
|
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|2
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|5
|
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|1
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|4
|
9
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|4
|
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|1
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|4
|
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|1
|1
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|
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|0
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|
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|3
|0
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|1
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|2
|
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|0
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|
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|Акрон
|4
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|
16
|Факел
|4
|0
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|1
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|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
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|Балтика – Спартак
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ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артем Максименко
Родина
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
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