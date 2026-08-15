Источник: глава РЖД Белозеров одобрил трансфер Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»

Глава РЖД Олег Белозеров одобрил переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай», сообщил «Чемпионат».

По данным источника, сделка состоится, если клубы договорятся о графике выплат. Белозеров готов расстаться с 21-летним футболистом при условии меньшей рассрочки платежей.

«Галатасарай» готов заплатить за Батракова 25 миллионов евро. Футболист дал согласие на переход в турецкий клуб. Ранее журналист Эрол Эвджен сообщил, что клубы согласовали трансфер игрока.

Батраков играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2029-го.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.