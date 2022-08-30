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Осинькин — о возможном уходе Ежова и Горшкова в «Спартак»: «Не хочу ни с кем расставаться»

Осинькин прокомментировал возможный уход Ежова и Горшкова из «Крыльев» в «Спартак»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал возможный переход полузащитника Романа Ежова и защитника Юрия Горшкова в «Спартак». По словам 57-летнего специалиста, он не хочет расставаться ни с кем из игроков.

«Я не хочу ни с кем расставаться, — приводит слова Осинькина «Чемпионат». —  «Крылья Советов» потеряли достаточно много футболистов. Для себя очень трудно ставить такой вопрос. К игрокам всегда привыкаешь, и терять кого-то не хочется. Но это часть футбольной жизни. Очень хочется, чтобы до закрытия трансферного окна мы больше никого не потеряли».

В нынешнем сезоне 23-летний Горшков отдал одну результативную передачу за «Крылья Советов» в семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Контракт защитника с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

На счету 24-летнего Ежова два гола и одна голевая передача в шести встречах за самарцев в РПЛ. Соглашение полузащитника с клубом действует до лета 2025-го.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4801719-osinkin-vyskazalsya-o-vozmozhnom-uhode-ezhova-i-gorshkova-iz-krylev-v-spartak.html
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Игорь Осинькин
Роман Ежов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 17-2 17
2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
12
 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
13
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
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 - : -
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