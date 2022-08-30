Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал возможный переход полузащитника Романа Ежова и защитника Юрия Горшкова в «Спартак». По словам 57-летнего специалиста, он не хочет расставаться ни с кем из игроков.

«Я не хочу ни с кем расставаться, — приводит слова Осинькина «Чемпионат». — «Крылья Советов» потеряли достаточно много футболистов. Для себя очень трудно ставить такой вопрос. К игрокам всегда привыкаешь, и терять кого-то не хочется. Но это часть футбольной жизни. Очень хочется, чтобы до закрытия трансферного окна мы больше никого не потеряли».

В нынешнем сезоне 23-летний Горшков отдал одну результативную передачу за «Крылья Советов» в семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Контракт защитника с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

На счету 24-летнего Ежова два гола и одна голевая передача в шести встречах за самарцев в РПЛ. Соглашение полузащитника с клубом действует до лета 2025-го.